Carille faz suspense e não confirma Pedrinho contra o Fluminense, na quinta

Com a cabeça mais na quinta-feira do que no compromisso do último domingo, o Corinthians jogou mal e empatou com o Avaí por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, enquanto vivia preocupação sobre um dos principais nomes do elenco. Ao fim da partida, em Florianópolis, o técnico corintiano Fábio Carille afirmou que o meia Pedrinho talvez não possa participar do próximo compromisso, marcado para quinta-feira, contra o Fluminense, pela Copa Sul-Americana.

O meia se recupera de uma pancada no quadril, não foi relacionado para o jogo com o Avaí e é dúvida para a próxima partida. "Temos que pensar em tudo, não só no jogo (com o Avaí). Não sei se tenho Pedrinho para quinta-feira. Então, se você tem jogadores com essa características para um jogo decisivo no Maracanã, em que você não pode errar. Não posso correr o risco", comentou Carille em entrevista coletiva.

No jogo de ida com o Fluminense, na Arena Corinthians, as equipes empataram por 0 a 0. Por isso, o time alvinegro precisa ou de um empate com gols ou de uma vitória simples para avançar para à semifinal do torneio. "Vou começar a esboçar o time de quinta-feira a partir do treino desta segunda, para ver como estão os jogadores que ficaram em São Paulo, como o Pedrinho. Só então vamos saber", disse.

Outro possível desfalque é o meia Mateus Vital, com dores na coxa esquerda. O jogador também não participou do empate na Ressacada. "Nós pensamos nos três pontos, mas pensamos também na sequência. É normal o time sentir, não joga junto", explicou Carille ao justificar a atuação ruim. O Corinthians saiu atrás no placar, conseguiu o empate com o Vagner Love e não conseguiu virar a partida contra o lanterna.

O treinador afirmou que saiu de Florianópolis frustrado pelo empate e lamentou que o time misto escalado contra o Avaí, com apenas três titulares, não rendeu o mesmo do que a formação alternativa utilizada semanas atrás, pela Sul-Americana, contra o Montevideo Wanderers. "Com todo respeito, a equipe do Uruguai mostrava dificuldades, isso aumentou nossa responsabilidade. O time do Avaí é de um bom técnico e sabíamos que não iríamos encontrar essa possibilidade", avaliou.

O empate por 1 a 1 deixa o Corinthians na quinta posição, com 28 pontos, dois atrás do quarto lugar, o São Paulo. A rodada fez o time alvinegro ganhar uma posição, ao ultrapassar o Atlético-MG, adversário da próxima rodada. No domingo que vem, em São Paulo, os times vão se enfrentar.