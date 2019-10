Carille festeja 4 pontos somados em semana no Sul e pede vitória no próximo jogo

O técnico Fábio Carille aprovou o empate com o Grêmio por 0 a 0, na noite deste sábado, em Porto Alegre. Para o comandante do Corinthians, o time enfrentou um adversário de muita qualidade e conseguiu frear o ímpeto do rival em sua casa. Ele também festejou o fato de a equipe ter conquistado três pontos no meio de semana, quando venceu a Chapecoense em duelo atrasado da 21ª rodada. Para ele, o giro pelo Sul do País foi positivo.

"Acho que foi muito bom. Jogamos debaixo de chuva em Chapecó, um jogo de disputa, e somamos três pontos. Viemos para cá contra uma equipe campeã da Libertadores em 2017, que chegou à semifinal em 2018 e de novo neste ano. Saímos muitos felizes, somamos quatro pontos, estamos na quarta posição e vamos nos preparar para buscar os três pontos em casa", disse o comandante, em entrevista coletiva.

Carille só lamentou a maneira como o Corinthians se portou no primeiro tempo da partida, no qual não conseguiu trocar muitos passes nem criar boas jogadas. Com isso, o Grêmio pressionou e não fosse o bom sistema defensivo do time paulista, o resultado poderia ser outro no campo do adversário no Rio Grande do Sul.

"O que aconteceu foi que a gente começou a correr com a bola, conduzir e não trabalhar combinações. Nosso primeiro tempo foi de muitos erros e quando você erra com um time qualificado, sofre mais. Cobrei no intervalo que a gente tinha de melhorar tecnicamente", afirmou o treinador.

Para ele, o time conseguiu se portar melhor na etapa final. "Com o Love atrás do Mauro Boselli a gente controlou melhor no segundo tempo, depois Jadson que é de passe, principalmente com Fagner", explicou Carille, que espera que o Corinthians volte a vencer no Campeonato Brasileiro na próxima rodada, na qual receberá o Athletico-PR na arena em Itaquera, na quinta-feira.