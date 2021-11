Carille festeja vitória santista sobre o 'talentoso finalista da Sul-Americana'

Fábio Carille festejou muito a vitória do Santos sobre o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. O técnico não economizou adjetivos para elogiar o rival, que sempre faz boas partidas contra os times grandes de São Paulo.

"O Red Bull Bragantino é um time talentoso, armado, com jovens jogadores. Tem uma defesa bem postada e com alternativas para superar os obstáculos que surgem durante as partidas. Não é por acaso que é o finalista da Sul-Americana. Temos de valorizar muito estes três pontos conquistados", disse Carille, em entrevista após a partida.

O comandante santista afirmou que o resultado expressivo vai trazer confiança ainda maior ao time para as partidas finais do Brasileiro. "Dos últimos 12 pontos disputados, somamos nove. Isso é muito importante em uma reta final, quando todos os jogos são difíceis. Uma vitória dessa é importante demais para dar moral ao elenco para que possamos obter os resultados necessários para conseguirmos nosso objetivo", disse o técnico, referindo-se à luta contra o rebaixamento.

O técnico também comentou a presença do garoto Bruninho, que foi hostilizado por parte da torcida santista na Vila Belmiro depois de ganhar uniforme do goleiro Jaílson, após o clássico de domingo contra o Palmeiras. "Todas as pessoas que podem falar em público, e eu sou uma delas, precisam repudiar tal atitude. O Bruninho esteve no vestiário, eu lhe dei um abraço e ele conversou com muitas pessoas. As pessoas estão perdendo os valores, não só no futebol, mas em toda a sociedade, e isso me assusta muito."