Carille garante Henrique titular e deve manter rodízio no companheiro de zaga

O técnico Fábio Carille ainda procura por um companheiro para jogar ao lado de Henrique na zaga do Corinthians. O treinador deverá manter o rodízio no jogo contra a Ponte Preta, sábado, em Itaquera, já que afirmou que ainda não relacionará Manoel.

"O Henrique fez um primeiro semestre muito bom comigo antes de eu sair, fom muito bem na Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Ele hoje está assegurado. Estamos trabalhando para ver quem joga do lado dele", comentou.

No jogo-treino contra o Nacional, jogou Léo Santos. No amistoso contra o Santos, Carille optou por Pedro Henrique. Na estreia no Campeonato Paulista contra o São Caetano quem atuou foi Marllon. Na derrota para o Guarani, Léo Santos voltou a ganhar uma oportunidade. Se mantiver essa sequência, é a vez de Pedro Henrique.

O técnico do Corinthians também fez questão de dizer que não há um time titular definido. "Todas as vagas estão abertas, lembro que no meu período como técnico, na primeira passagem, tirei o Jadson três vezes da equipe titular para fazer o time jogar mais, que ele não vinha bem naquele momento", comentou.

Sobre a fraca atuação do volante Richard, Carille tentou contemporizar. "Quando levei o Sornoza para ser um segundo volante ao lado do Ramiro, ele melhorou bastante, tem qualidade de toque. Talvez o Richard esteja num processo acelerado por não termos Ralf e Gabriel. Teria de ter uma preparação maior, mas vai evoluir junto com a equipe", finalizou.

Com apenas um ponto em dois jogos e sem vencer no retorno de Carille, o Corinthians volta a campo no próximo sábado, às 19h, em Itaquera, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O time alvinegro tem um ponto e está em segundo lugar no Grupo C, que tem o Bragantino, com quatro, como líder.