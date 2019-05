Carille garante que Gustagol terá sequência entre os titulares do Corinthians

O centroavante Gustagol estreou pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR. Recuperado de lesão muscular, o jogador entrou no segundo tempo e teve atuação discreta na partida.

Para o técnico Fábio Carille o desempenho não deve tirar dele a posição de titular. "O Gustavo foi muito guerreiro na fase final do Campeonato Paulista, quando ele jogou com uma lesão. Mas é o nosso artilheiro do ano por enquanto, e quando ele estiver bem vai ter uma sequência", comentou o treinador.

Gustagol fez um ótimo início de temporada e é o artilheiro do Corinthians até aqui com nove gols. O centroavante ficou de fora de seis jogos - não entra em campo desde o segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista.

Mas pouco antes de sofrer lesão muscular, ele também não vinha muito bem. Seu gol mais recente saiu em 24 de março, no empate por 1 a 1 com a Ferroviária pelas quartas de final do Paulistão. No domingo, ele entrou no segundo tempo da partida e a bola chegou pouco ao ataque para ele poder concluir a gol.

"Fiquei um pouco ansioso (ao retornar ao time). Senti a falta de ritmo. Fiquei quase um mês sem atuar. Vou entrando aos poucos e aproveitar as melhores oportunidades quando tiver", comentou o centroavante.