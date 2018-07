Carille já encara desafio duplo nesta semana no Corinthians

Substituto de Cristóvão Borges, Fábio Carille será o técnico do Corinthians até o fim da temporada. Ao menos essa é a promessa do presidente Roberto de Andrade. Uma rodada dupla contra o Fluminense nesta semana, no Itaquerão, é o primeiro desafio do comandante, que assume com a missão de encontrar estabilidade e recolocar a equipe no G-4 do Campeonato Brasileiro.

Os times se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil na quarta-feira, às 21h45. O resultado define o futuro de Corinthians e Fluminense na competição – na ida ocorreu empate por 1 a 1. E as equipes voltam a se enfrentar no domingo, às 16h, pelo Brasileiro.

Desde que entrou para a comissão técnica do Corinthians, em 2009, Carille fez apenas quatro partidas como treinador e só conseguiu uma vitória. Ele fez sua estreia em 13 de outubro de 2010 após a demissão de Adilson Batista. Na ocasião, o Corinthians perdeu do Vasco por 2 a 0, em São Januário, pelo Brasileiro. Quatro dias depois, liderou o time no empate sem gols com o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa.

As outras duas chances de Carille só vieram nesta temporada, quando Tite deixou o Corinthians para assumir a seleção brasileira. No dia 16 de junho, o Alvinegro foi derrotado pelo Flu por 1 a 0, no Mané Garrincha. A única vitória veio contra o Botafogo por 3 a 1, na Arena Corinthians, em 19 de junho.

O presidente do Corinthians enfatizou que a chegada de um novo treinador ocorrerá somente no fim do ano e evitou especulações. “No fim do campeonato nós vamos ver quem vai assumir a equipe.” O técnico Roger Machado, ex-Grêmio, conta com o apoio da torcida.

“O treinador do Corinthians até o fim do ano será o Fábio Carille, no fim do campeonato nós vamos ver quem vai assumir a equipe”