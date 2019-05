Carille mantém mistério e não dá pistas do Corinthians contra o Athletico-PR

O Corinthians que entrará em campo no domingo contra o Athletico-PR é uma incógnita. No treino desta sexta-feira, o treinador manteve as dúvidas sobre o time que visitará o adversário paranaense na Arena da Baixada pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O centroavante Gustagol treinou normalmente, mas ainda não deve aguentar os 90 minutos, por isso a tendência é que comece no banco de reservas. Boselli, titular contra o Flamengo, não vive bom momento e também pode perder a posição.

Com isso, Vagner Love tem a possibilidade de atuar em sua posição de origem. Nas laterais do ataque, Clayson segue entre os titulares de um lado e Mateus Vital e Pedrinho brigam por um lugar no time do outro.

No meio, Junior Urso deve fazer o primeiro jogo como titular após se recuperar de lesão. Deve substituir Ramiro e formar dupla com Ralf, que pode ser poupado dependendo do seu desgaste físico.

Na zaga, a tendência é que os titulares sejam mantidos. No entanto, o treinador também está preocupado em evitar lesões. O lateral-esquerdo Danilo Avelar que recentemente se recuperou de problema no joelho esquerdo pode ficar de fora.

O Corinthians vem de dois empates consecutivos no Campeonato Brasileiro e de derrota por 1 a 0 para o Flamengo no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Um provável time para enfrentar o Athletico-PR terá: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Sornoza; Mateus Vital (Pedrinho); Vagner Love (Boselli) e Clayson.