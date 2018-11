Carille mantém rotina no Al-Wehda e não comenta sobre volta ao Corinthians

O técnico Fábio Carille continua a rotina de trabalho no Al-Wehda. Pelas redes sociais, ele publicou uma foto do treinamento no clube árabe e não tem falado sobre as negociações com o Corinthians.

“Mais um dia de trabalho. Vamos que vamos”, escreveu. Enquanto isso, o empresário de Carille, Paulo Pitombeira, chegou a São Paulo na quarta-feira e deve se reunir com a diretoria do Corinthians nesta quinta para formalizar o contrato.

O clube paulista ainda negocia com o Al-Wehda, da Arábia Saudita, como pagará a multa rescisória de US$ 700 mil (cerca de R$ 2,5 milhões) e aguarda também que o treinador seja liberado.

No CT Joaquim Grava, o técnico Jair Ventura mantém sua rotina de trabalho para a última rodada do Campeonato Brasileiro, domingo, às 17h, contra o Grêmio, em Porto Alegre. O anúncio de sua saída deverá ser feito depois do jogo.

Vale destacar o profissionalismo do atual técnico corintiano que, apesar de todas as especulações não alterou a programação do elenco. O clima é de final de temporada, mas os jogadores ainda têm suado a camisa durante as atividades.

Na quarta-feira, Jair participou da confraternização de final de ano com os jornalistas e a diretoria, mesmo com toda essa movimentação nos bastidores. O treinador participou do tradicional jogo da comissão técnica com a imprensa, atuou no setor ofensivo e contribuiu, mas passou em branco na vitória de seu time por 2 a 1.