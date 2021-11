Fábio Carille espera contar com Marinho nas partidas decisivas do Santos no Brasileirão

O técnico Fábio Carille espera contar com Marinho para a disputa das quatro decisivas partidas do Santos no Campeonato Brasileiro. O artilheiro da equipe na temporada, com nove gols, ficou de fora do clássico com o Corinthians, na Neo Química Arena, por causa de um incômodo na parte posterior da coxa esquerda.

Marinho se machucou na partida da quarta-feira passada, contra a Chapecoense, na Vila Belmiro. Um exame feito na quinta-feira não apontou lesão, mas o jogador sente dores.

Sem Marinho, Carille escalou o ataque santista no clássico com Marcos Guilherme e Diego Tardelli. A produção ofensiva do time não foi boa e apenas uma oportunidade de gol foi construída nos 90 minutos da partida, na qual o Santos perdeu por 2 a 0.

O Santos ocupa a 12ª colocação na classificação, com 42 pontos ganhos, e pode se livrar do risco de rebaixamento para a Série B em caso de uma vitória na quinta-feira, às 19 horas, na Vila Belmiro, diante do Fluminense.