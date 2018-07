Carille monta estratégia para o clássico com 14 jogadores

O técnico Fabio Carille afirmou que sua estratégia para o jogo com o Palmeiras neste domingo, na Arena Corinthians, envolve 14 jogadores, não apenas os 11 titulares. Ou seja, o treinador já planeja as substituições que deverá fazer no clássico. Ao longo da semana, ele ensaiou a troca de Jadson e Maycon por Clayson e Camanho. O treinador afirmou que vai revelar a escalação do Corinthians neste sábado, após o treino aberto, em Itaquera, mas Clayson está nos planos.

"Estou sentindo ele (Clayson) muito bem, acompanho ele desde 2015 no Ituano, quando fez excelente Paulistão. Iniciou jogos como titular aqui, contra o Vasco por exemplo. É um jogador que não consegue muito terminar o jogo bem, mas a parte final está melhorado. Às vezes não iniciamos com ele para usá-lo no fim do jogo. A estratégia de jogo são 14 jogadores", disse o treinador em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava.

"Com Camacho, a equipe ganha mais articulação, mais passe. Com Clayson, o time ganha profundidade, é mais terminal, tem bom drible. Essas são as mudanças, caso a gente opte por elas", despistou.

Em relação à distância entre os dois times na tabela - o Corinthians tem 59 pontos; o Palmeiras, 54 - Carille considera o empate um bom resultado. "Muito melhor para nós do que para o Palmeiras (o empate). Temos de ser inteligentes, mas não podemos esquecer do Santos também", disse o treinador citando o rival que tem seis pontos atrás e enfrenta o Atlético Mineiro na Vila Belmiro neste sábado.

Carille relembrou o desempenho do Corinthians nos clássicos disputados neste ano e reafirmou a importância da vitória. "Foram 12 clássicos no ano, 6 vitórias, 5 empates e uma derrota. Sei como é a semana quando vence ou empata um jogo importante. Semana fica mais leve. No outro lado, fica ruim. Claro que te fortalece neste momento do campeonato. Você coloca 3 jogos no seu adversário", disse Carille.