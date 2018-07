Carille mostra confiança e crê em bom jogo do Corinthians contra o Atlético-MG

Sem ganhar pelo Campeonato Brasileiro há cinco jogos - derrotas para Santos, Fluminense, Palmeiras e Botafogo e empate com o Coritiba -, o Corinthians busca a reabilitação nesta quarta-feira contra o Atlético Mineiro, no estádio Itaquerão, em São Paulo. Após o treino desta terça, no CT Joaquim Grava, o técnico interino Fábio Carille, que vai para sua quinta partida seguida no comando do time, se mostrou confiante que a equipe terá uma boa performance para encerrar a má fase.

"A postura é a mesma dos três jogos que fizemos até aqui, menos o contra o Botafogo, que foi muito abaixo. Agressivo na marcação, triangulações pelos lados, área cheia. Acreditamos que vamos fazer um grande jogo amanhã (quarta-feira)", disse Fábio Carille.

Com as mudanças no critério de classificação para a Copa Libertadores de 2017 - agora seis equipes se classificam via Brasileirão -, o técnico ficou mais esperançoso na busca por uma vaga no torneio continental. "Nossa busca é sempre por ter metas, objetivos. Sempre foi buscar uma vaga na Libertadores. Mas se for ver tudo o que aconteceu nesse ano, mudança de elenco, jogadores saindo, torna-se mais difícil. Mas o grupo está encorpando e vamos buscar essa vaga, sim", completou.

Na sétima posição na tabela de classificação do Brasileirão com 41 pontos, o Corinthians busca um triunfo sobre a equipe mineira para entrar no G6 do campeonato. O sexto colocado é o Atlético Paranaense, com 42, que nesta quarta-feira recebe a Chapecoense, em Curitiba.