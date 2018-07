Carille muda o Corinthians para clássico e Kazim vira titular

O técnico Fábio Carille deve promover mudanças na equipe do Corinthians para enfrentar o São Paulo neste sábado, às 21h, pela decisão da Florida Cup. Durante o treinamento nesta sexta-feira, em Orlando, o treinador esboçou o time com Kazim, Guilherme e Marquinhos Gabriel como titulares, nos lugares de Romero, Marlone e Rodriguinho.

A formação treinada por Carille foi Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Moisés; Gabriel, Camacho, Guilherme, Jô e Marquinhos Gabriel; Kazim. Com tal formação, Carille poderá testar algo que ele já pensava no fim do ano passado, quando ainda aguarda pela reapresentação dos jogadores.

O treinador deve testar Jô e Kazim intercalando de posições e podendo, de vez em quando, atuarem juntos mais à frente. Ambos possuem características parecidas, tendo a jogada dentro da área como ponto forte. No caso do brasileiro, ele conta com a confiança de Carille por também poder atuar em outras funções.

Romero e Marlone parecem ter deixado a equipe por opção do treinador. Quanto a Rodriguinho, o jogador foi poupado do treino e ficou fazendo reforço muscular na academia. Assim, sua saída da equipe ainda não é algo certo.

No jogo contra o Vasco, o treinador mudou toda a equipe no intervalo dos dois tempo. Após a partida, ele revelou que deve deixar os titulares atuarem por mais tempo na decisão.