Carille não descarta comandar um rival do Corinthians no futuro 

O técnico Fábio Carille assinou um contrato válido por duas temporadas com o Al-Wehda, da Arábia Saudita, e disse que seu objetivo é ajudar no crescimento do futebol no país. Entretanto, deixa claro que não pensa em ficar muitos anos por lá. Ao ser questionado se aceitaria trabalhar em um clube rival do Corinthians, se esquivou e admitiu a possibilidade.

“Sou profissional. Estou indo para ficar lá por anos. A partir do momento que sou contratado por alguém, me dedico e não penso em sair. Estou chegando para fazer história. Quando chegar o momento de voltar, estarei aberto a tudo. Não tenho que ficar com preferência por esse ou aquele clube”, disse.

O motivo alegado para não colocar o Corinthians como preferência, é o fato de não saber como o clube estará no futuro. “Quem sabe, o Corinthians esteja bem quando eu voltar e não precise de treinador?”, indagou.

Enquanto defendia o time brasileiro, Carille chegou a ser sondado pelo Atlético-MG e Flamengo. Segundo ele, tudo não passou de sondagem e ele nunca recebeu uma proposta oficial dos clubes.