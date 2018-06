Carille não descarta contratação bombástica: 'Vocês conhecem o Andrés'

O técnico do Corinthians, Fábio Carille, já iniciou as conversas com o presidente Andrés Sanchez para a contratação de um reforço para o ataque e não descarta a possibilidade até da chegada de um nome de peso para o setor. Entretanto, o treinador prefere não projetar uma data para que uma nova opção ofensiva chegue.

"Pode acontecer de tudo. Vocês conhecem o Andrés e a gente pode esperar qualquer coisa da nova diretoria. Pode ser de nome e pode não ser. Não adianta só ter nome, quero alguém para jogar", avisou o treinador corintiano.

"Se der para jogar e for marketing, ótimo. Caso contrário, melhor um cara já rodado, pois ele vai nos ajudar muito", comentou.

Carille contou que teve uma reunião com o diretor adjunto de futebol Duílio Monteiro Alves e também com o presidente Andrés Sanchez para tratar do assunto e saiu satisfeito com o que ouviu. "Vão chegar jogadores, mas precisamos minimizar ao máximo para não errar", explicou, ciente de que o clube não pode fazer apostas.

Com a temporada em andamento, muitas das opções já definiram seus rumos. Assim, justamente para não fazer apostas erradas, o treinador prefere ter cautela na busca por um novo atacante.

"Não tem prazo ainda, pode ser na próxima janela da Copa do Mundo. Precisamos escolher bem, minimizar erros e atacar alguns nomes. A gente sabe que precisará de investimentos”, explicou. Ele ainda deixou claro que espera apenas por um centroavante, mas algum outro jogador pode chegar se aparecer como uma possibilidade, entretanto não há procura por outra posição.