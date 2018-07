Carille não garante volta de esquema tático com a chegada de Roger no Corinthians

O Corinthians pode anunciar ainda nesta quinta-feira a contratação do atacante Roger, que chega ao clube com a responsabilidade de tentar preencher a lacuna deixa pela saída de Jô. Sem um centroavante, o técnico Fábio Carille precisou mexer no esquema tático, mas a alteração deu tão certo que ele não assegura que irá utilizar o novo reforço assim que ele tiver condições.

"Estou indo jogo a jogo. Que bom que está chegando mais um jogador e o Corinthians ainda tem a possibilidade da chegada de mais atletas. Isso me dá mais possibilidades e ver o que o adversário mostra. Foi assim contra o Palmeiras no primeiro e no último jogo, colocando o Mateus Vital pela esquerda", explicou, lembrando da decisão do Campeonato Paulista.

No começo do ano, Carille insistiu no esquema com centroavante, mas não deu certo. Tentou Júnior Dutra e Kazim no setor e ambos não corresponderam ao que o treinador esperava. Assim, ele decidiu montar um ataque mais de velocidade e sem referência na área e desde então, o Corinthians cresceu de rendimento.

Além de Roger, o Corinthians também pode anunciar a contratação do meia Thiaguinho e do atacante Bruno Xavier, ambos destaques do Nacional, time da Série A-2 do Campeonato Paulista. Os três não poderão atuar na fase de grupos da Libertadores, mas poderão jogar no Brasileirão assim que seus nomes estiverem constando no BID.