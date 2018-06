Carille nega mudanças por derrota do Corinthians: 'Não sou assim'

O Corinthians perdeu de virada para o Santo André por 2 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Bruno José Daniel, em uma partida que o time alvinegro acabou dando muito espaço no segundo tempo e isso ajudou o time da casa a conseguir o resultado positivo. Ao final da partida, o técnico Fábio Carille negou que pense em mexer no esquema tático em decorrência do resultado negativo.

+ Corinthians abusa dos erros e perde de virada para o Santo André

"Técnico não pode ser assim, tem de aprender a perder também e acertar a equipe em cima das derrotas. Não sou técnico assim, posso fazer mudanças? Posso, mas não pelo resultado", assegurou o treinador.

De acordo com a análise do treinador, o resultado não mostrou o que foi o jogo. "O mais justo seria um empate. O Neneca é um jogador experiente e que foi muito bem", analisou. "Santo André surpreendeu pelos gols, não que foi melhor. Foi o jogo que mais criamos oportunidades. Voltamos abaixo, como em Novo Horizonte e estamos no caminho para melhorar a cada dia", completou.

Para o meia Rodriguinho, autor do gol corintiano, a equipe precisa corrigir rapidamente os erros para evitar atuações tão distintas nos dois tempos.

"Foram dois tempos muito distintos. No primeiro tempo, a gente conseguiu trabalhar bem e sofreu pouco. No segundo, foi o contrário. A gente errou muito, deu oportunidade para o adversário. Precisa minimizar esses erros e jogar os dois tempos da mesma forma", comentou o jogador.