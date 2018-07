Fábio Carille passa de aprendiz a professor no Corinthians

Há pouco mais de quatro meses, Fábio Carille era apenas um auxiliar técnico que aprendeu muito com Tite e que estava em busca de oportunidade como treinador no Corinthians. Hoje, ele já virou ‘professor’ de quem espera seguir seus passos. Foi assim, por exemplo, com o ex-atacante Alex Alves.

Na semana passada, o ex-jogador de Portuguesa, Botafogo, Cruzeiro, entre outros, acompanhou de perto o trabalho de Carille para tirar dicas. Alex Alves trabalhou recentemente na base da Portuguesa e como técnico do Nacional-SP (Série A3). Mesmo tendo uma pequena bagagem como treinador, ele conseguiu aproveitar e aprender bastante com a experiência no CT Joaquim Grava.

“O Carille teve o privilégio de trabalhar muitos anos com o Tite e soube aproveitar isso. Ele tem um jeito calmo e honesto de conversar com os atletas. Eu já fui jogador e sei que os atletas gostam de técnico assim, sincero e que trata do artilheiro ao quinto goleiro da mesma forma. Isso o faz largar na frente dos concorrentes de profissão”, comentou Alex Alves, em entrevista ao Estado.

Os dois jogaram juntos no Juventus, entre 2001 e 2002, quando iniciaram a amizade que perdura até hoje. Alex conta que desde a época em que Carille era apenas o zagueiro Fábio, ele já mostrava curiosidade com táticas e formações. “Ele sempre teve uma visão diferenciada para o futebol”, conta.

Carille agradece a confiança e diz que espera ter ajudado o amigo. “É bacana poder conversar e passar experiência sobre futebol com um amigo como ele. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, pois ele merece toda a sorte na carreira.”

Alex Alves nega que tenha interesse em fazer parte da comissão de Carille. “Sou técnico”, assegura. Ele tem comissão técnica, formada por um auxiliar e um preparador físico.