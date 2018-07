Carille pede 'pés no chão' após vitória do Corinthians sobre o Grêmio

O técnico Fábio Carille não quer saber de empolgação no Corinthians. Ele admite que uma vitória como a obtida neste domingo diante do Grêmio, em Porto Alegre, fortalece a equipe, mas voltou a falar da importância de manter os “pés no chão".

“Vitória desse tamanho é sempre importante. Passamos por muitas etapas que nos fortaleceram, vitória contra o Palmeiras, a Ponte. É claro que uma vitória aqui dentro nos deixa fortalecido, mas com os pés no chão e com muita humildade", disse o treinador corintiano, em entrevista coletiva, após a sua equipe derrotar os gremistas por 1 a 0 e abrir quatro pontos de vantagem sobre os adversários na liderança do Campeonato Brasileiro.

Carille continuará fiel à filosofia de trabalhar jogo a jogo e ressalta que tem muita coisa para acontecer, pois faltam 28 rodadas para o fim do Brasileiro. “Mas estou satisfeito com o que o Corinthians vem fazendo", ressaltou o comandante.

O treinador agora irá preparar o Corinthians para encarar o Patriotas, na Colômbia, na quarta-feira, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Já pelo Brasileirão, o próximo desafio da equipe será o Botafogo, domingo, no Itaquerão.