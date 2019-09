Carille põe derrota na conta dos 'meninos' e Andrés vê 'show de bola' do adversário

Na opinião do técnico Fábio Carille, Pedrinho e Mateus Vital sentiram a pressão na derrota do Corinthians para o Independiente Del Valle por 2 a 0, na arena em Itaquera, no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

"Sentimos um pouquinho pela idade de ter mais responsablidade. Temos um grupo novo, e eles têm um time malandro dentro de campo. Hoje estamos com meninos, que ainda têm de acostumar com esse tipo de jogo. Sabemos que vamos encontrar jogos assim", afirmou.

"Foi um jogo de jogadores experientes. A gente estava com muito menino em campo. Mas eles tem que ir pra o jogo. Vimos as dificuldades do Pedriho e do Vital na marcação. Mas hoje as coisas não funcionaram", prosseguiu.

O treinador depois tentou explicar que a derrota não foi por culpa dos atletas mais jovens. "Eles (Del Valle) foram efetivos na organização e estavam prontos para o contra-ataque. Vamos pensar no Brasileiro e depois do domingo pensar em fazer um ótimo jogo lá e conseguir a classificação", afirmou.

O presidente Andrés Sanchez foi mais curto e grosso para explicar o tropeço em casa. "Levamos um show de bola. Hoje foi um dia que deu tudo errado para nós e para eles deu certo. Eles deram aula de futebol. Temos de ter consciência disso e agora tentar reverter. Saiu barato o 2 a 0", comentou.

O Corinthians agora enfrenta o Bahia no próximo sábado, em casa, pela primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira irá ao Equador tentar reverter o tropeço diante do Del Valle na altitude de Quito. Vale lembrar que na Sul-Americana há a regra do gol fora de casa.