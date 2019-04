Carille poupa Manoel e relaciona Bruno Méndez pela primeira vez no Corinthians

O técnico Fábio Carille divulgou na noite desta terça-feira a lista de relacionados do Corinthians para o jogo com o Ceará, quarta-feira, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. A novidade é a ausência do zagueiro Manoel, que se recupera de um problema no ombro esquerdo, e a presença do uruguaio Bruno Mendéz em seu lugar.

Foi a primeira vez que o treinador relacionou o jogador de 20 anos. Ele ficará no banco de reservas. O Corinthians entrará em campo com: Cássio, Fagner, Marllon, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso e Sornoza; Vagner Love, Gustagol e Clayson.

O Corinthians venceu o jogo de ida por 3 a 1 e pode perder por até um gol de diferença que garante vaga para a quarta fase da competição. Se for derrotado por dois gols a decisão vai para os pênaltis.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros - Cássio e Walter.

Laterais - Fagner, Michel Macedo, Carlos Augusto e Danilo Avelar.

Zagueiros - Henrique, Marllon, Pedro Henrique e Bruno Méndez.

Volantes - Ralf, Júnior Urso, Ramiro e Richard.

Meias - Sornoza, Régis, Jadson, Mateus Vital e Pedrinho.

Atacantes - Boselli, Clayson, Gustavo e Vagner Love.