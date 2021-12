Carille prepara Santos para enfrentar o Flamengo com dúvida sobre Felipe Jonatan

O técnico Fábio Carille comandou neste sábado o penúltimo treino do Santos antes do jogo contra o Flamengo, marcado para as 20 horas de segunda-feira, no Maracanã, pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão. Perto de zerar o risco de rebaixamento, o treinador ainda não sabe se poderá contar com Felipe Jonatan para a partida.

Lateral de origem, mas utilizado por Carille como meio-campista, o jogador está com um desconforto no púbis desde o empate por 1 a 1 com o Internacional, no domingo passado. Em tratamento, ele espera uma nova avaliação do departamento médico para saber se terá condições de jogo.

Por isso, o técnico vem aproveitando os treinamentos para testar as possibilidades caso Felipe Jonatan não possa jogar. A principal opção é Marcos Guilherme, mas o comandante santista não descarta a possibilidade de começar jogado com Gabriel Pirani ou Vinícius Balieiro.

A lista de relacionados deve ter Léo Baptistão como novidade. Ele treinou normalmente com o restante do grupo e deve ficar no banco de reservas, já que não joga desde o dia 13 de outubro, quando lesionou a panturrilha em jogo contra o Atlético-MG. Com isso, Marcos Leonardo deve continuar como titular.

Outro lesionado, Diego Tardelli ainda não terá condições de jogar, como revelou Carille em entrevista coletiva. Já Marinho está de volta e pode começar jogando. O Santos pode ir a campo com João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Camacho, Vinicius Zanocelo, Marcos Guilherme (Felipe Jonatan) e Lucas Braga; Marinho e Marcos Leonardo.