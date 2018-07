Técnico Fábio Carille quer Corinthians 'mais cascudo' em 2018

Em 2018, o técnico Fabio Carille quer o Corinthians mais encorpado e disposto ao confronto físico. “Queremos um time cascudo, de maior imposição, mais encorpado. A Libertadores pede isso. Você precisa encarar esse choque, como foi diante do Racing”, disse o treinador referindo-se ao jogo das oitavas da Copa Sul-Americana.

Diante do Racing, o campeão brasileiro empatou por 1 a 1, no jogo de ida, em Itaquera, mas acabou desclassificado com um empate sem gols na Argentina – o rival avançou por ter feito um gol fora.

Um dos jogadores com o perfil “brigador” é o atacante Júnior Dutra, do Avaí. O interesse foi retomado após a ida de Roger para o Inter. Aos 29 anos, ele chegaria sem necessidade de compra dos direitos econômicos. Embora o time catarinense luta contra o rebaixamento nas duas últimas rodadas, o atacante fez bons jogos e anotou nove gols.

O time também sondou Leandro Damião, que está no Internacional, mas Carille afirma que não há nada concreto.