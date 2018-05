Carille queria ficar até a parada da Copa no Corinthians, mas Andrés recusou

A saída do técnico Fábio Carille poderia acontecer só após a paralisação dos campeonatos para a Copa do Mundo, mas o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, recusou a ideia. Assim, Osmar Loss assume o clube já no treinamento desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava.

+ Corinthians confirma ex-auxiliar Osmar Loss como novo treinador

+ Carille deixa o Corinthians e acerta com o Al-Wehda, da Arábia Saudita

A diretoria corintiana sabia das propostas para o treinador e aguardava por um posicionamento dele, mas já contava sua saída como algo certeiro. A dúvida seria se ele iria postergar o anúncio até a parada para a Copa ou já comunicaria sua decisão. Carille decidiu avisar aos dirigentes sua decisão e Andrés aproveitou para iniciar as mudanças.

Embora os dois lados neguem, a relação entre Andrés e Carille nunca foi das melhores. O treinador não concordava com algumas decisões do presidente, mesmo na época em que ele apenas era aliado de Roberto de Andrade, seu antecessor.

A contratação de Marllon, por exemplo, é citado nos bastidores do clube como um braço de ferro entre os dois. O zagueiro chegou da Ponte Preta sem o aval de Carille. Curiosamente, ainda não estreou e ficou poucas vezes no banco de reservas.

Apesar da relação, a ordem é evitar atritos de ambos os lados, já que Carille espera deixar a porta aberta para um eventual retorno enquanto Andrés sabe que, apesar das divergências, é inegável a importância do treinador para o Corinthians. Em um ano e meio no comando do clube, Carille conquistou duas vezes o Campeonato Paulista e uma o Campeonato Brasileiro.

Veja o vídeo de agradecimento do Corinthians ao técnico Fábio Carille. Embora ainda esteja no Brasil, a tendência é que o treinador não vá para a Arena assistir ao jogo contra o Millonarios.