Carille reconhece fraca atuação do Corinthians e celebra empate no clássico

O técnico Fábio Carille admitiu que o Corinthians não teve uma boa atuação no empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbi, neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sobretudo no primeiro tempo, o adversário foi muito superior. O time alvinegro só melhorou na segunda metade do etapa final.

"Comemoramos bastante este resultado e saio com sentimento de que poderíamos ter jogado melhor. Parabenizei todos pela entrega, mas poderíamos ter feito melhor", disse Carille. Com o empate, o Corinthians chegou aos 54 pontos e mantém com folga a liderança do Nacional.

Para o treinador, o principal problema do Corinthians no clássico foram os erros de passes. "Voltamos a ter muitos erros de passe. No primeiro tempo foi demais, muito passivo. Em bolas aéreas, o São Paulo ganhou todas, isso deu moral pra eles, me incomodou demais. No segundo tempo continuamos errando, mas a atitude foi diferente. Brigamos mais pela bola", disse.

Carille evitou dizer se Clayson ganhará uma vaga no time depois do gol marcado neste domingo. O atacante saiu do banco aos 24 minutos do segundo tempo para substituir Gabriel e deu uma nova dinâmica ao ataque. Para o treinador, porém, outros fatores decidirão os 11 titulares que enfrentarão o Cruzeiro, no próximo domingo, no Mineirão.

"Para se construir uma vaga, não é por causa de um jogo ou um gol. Não é assim. Sei da importância do Clayson, mas também sei da do Jadson e do Marquinhos Gabriel. São todos jogadores brigando. O dia a dia mostra, o jogo mostra", disse.

Sobre o lance do gol, Carille rebateu os são-paulinos que reclamaram de falta de Rodriguinho em cima de Júnior Tavares no início da jogada. "Reclamaram que o Rodriguinho fez falta, mas eu não acho que fez, eu não vi isso. Tanto que os jogadores não reclamaram na hora", disse.