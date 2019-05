Carille relaciona Matheus Jesus para duelo do Corinthians pela Sul-Americana

O técnico Fábio Carille relacionou força máxima do Corinthians para a partida de volta contra o Deportivo Lara na próxima quinta-feira, às 17h (de Brasília), na Venezuela, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. O time alvinegro venceu o primeiro confronto por 2 a 0 em Itaquera e pode perder até por um gol de diferença que avança às oitavas.

A novidade é a presença do volante Matheus Jesus, contratado recentemente junto ao Oeste. O outro reforço anunciado na semana passada, o atacante Everaldo, não pode atuar na competição continental porque já entrou em campo pelo Fluminense nesta edição.

O elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira após a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os titulares fizeram trabalho regenerativo e a comissão técnica ainda analisará quem terá melhores condições de entrar em campo.

É possível que jogadores com uma grande sequência de jogos como Fagner, Henrique, Ralf e Vagner Love comecem no banco de reservas. Vale lembrar que para este duelo o Corinthians já não contará com os meia-atacantes Pedrinho e Mateus Vital, que se apresentaram também nesta segunda-feira à seleção olímpica, que disputará o Torneio de Toulon.

Por causa disso, os dois ficarão de fora dos últimos quatro jogos da equipe alvinegra até a pausa da Copa América. O elenco viajará para a cidade de Barquisimeto, na Venezuela, em voo fretado na madrugada de segunda-feira para terça-feira. O voo sairá de Guarulhos à 1h e tem previsão de chegada às 7h35.

Confira os relacionados do Corinthians:

Goleiros: Caique, Cássio e Walter.

Laterais: Carlos Augusto, Danilo Avelar, Fagner e Michel Macedo.

Zagueiros: Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique.

Volantes: Gabriel, Junior Urso, Matheus Jesus, Ralf, Ramiro e Richard.

Meias: Jadson, Régis e Sornoza.

Atacantes: Boselli, Clayson, Gustavo e Vagner Love.