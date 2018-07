Carille relaciona Rildo e trio de garotos da base do Corinthians

O técnico interino do Corinthians, Fábio Carille, voltou a relacionar o atacante Rildo nesta terça-feira e ainda contou com três jogadores da base para compor o elenco do time paulista para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, na noite desta quarta, no Itaquerão.

Rildo voltou à lista ao se recuperar de lesão muscular na coxa direita. Nesta quarta, o jogador deve ficar no banco de reservas como opção ao titular Romero. Carlinhos e Léo Jabá, ambos da base, também serão opções de Carille para a partida desta quarta. Além da dupla de atacantes, o treinador interino relacionou o volante Ameixa, da base.

Com eles, o técnico formou o elenco de 23 jogadores para o duelo de ida contra o Cruzeiro. Os jogadores da base vão ajudar a compensar as ausências de Bruno Paulo, Cássio, Danilo, Guilherme, Uendel e Vilson, todos entregues ao departamento médico e sem qualquer chance de jogar nesta quarta.

Cássio voltou a ser vetado nesta terça, assim como acontecera no fim de semana. Ainda sentindo dores no ombro direito, o goleiro será substituído por Walter. Assim, o Corinthians deve entrar em campo nesta quarta com Walter; Fagner, Balbuena, Yago e Guilherme Arana; Camacho, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Marlone; Romero.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Walter, Caíque França e Matheus Vidotto;

Zagueiros: Yago, Balbuena e Léo Santos;

Laterais: Fagner, Guilherme Arana e Léo Príncipe;

Volantes: Camacho, Willians, Cristian e Ameixa;

Meias: Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Marlone;

Atacantes: Romero, Lucca, Léo Jabá, Rildo, Carlinhos e Isaac Prado.