Carille relaciona zagueiro do sub-23 para amistoso do Corinthians; Clayson volta

O zagueiro Igor Morais, da equipe sub-23 do Corinthians, é a grande novidade na relação de 22 atletas convocados do time paulista para o amistoso contra o Londrina, neste domingo, às 11 horas, em Maringá. É a primeira vez que o jovem defensor integra é o convocado para um duelo da equipe profissional.

"É indescritível, não caiu a ficha ainda. As coisas estão acontecendo muito rápido, graças a Deus", afirmou Igor Morais ao site oficial do Corinthians. "Estou muito feliz por tudo que estou vivendo. Essa oportunidade é a aquela que todo jogador que tá na base ou nessa transição espera. Espero que dê tudo certo", acrescentou.

Além de Igor Morais, Clayson também é novidade na relação. O atacante foi desfalque nos último amistoso, pois ainda vinha realizando um trabalho de fortalecimento muscular. Ele já havia participado do treinamento na sexta-feira. Vagner Love, que causou preocupação depois de uma pancada no tornozelo direito no rachão de sexta, treinou normalmente neste sábado e está confirmado para o duelo em Maringá.

Quem continua fora é o atacante Everaldo. O jogador também realizou trabalhos para corrigir o déficit muscular, mas, ao contrário de Clayson, ainda não está pronto para atuar. Ramiro, Jadson e Gustavo, todos em recuperação de dores musculares, seguem como desfalques. O zagueiro Marllon foi liberado para negociar seu empréstimo junto ao Bahia até o final desta temporada.

No treinamento deste sábado, o técnico Fábio Carille dividiu o elenco em dois com o objetivo de aprimorar o posicionamento no ataque contra defesa.

O amistoso contra o Londrina será o último de uma série de três antes do retorno das competições. O primeiro jogo oficial do time alvinegro será contra o CSA, no próximo dia 14, na Arena Corinthians, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Caique e Walter;

Zagueiros: Henrique, Manoel, Igor, Bruno Méndez e João Victor;

Laterais: Carlos Augusto, Daniel e Danilo Avelar;

Volantes: Gabriel, Ralf, Júnior Urso e Matheus Jesus;

Meias: Sornoza, Régis, Matheus Vital e Pedrinho;

Atacantes: Vagner Love, Boselli, Clayson e João Celeri.