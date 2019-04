Carille revela ansiedade para conquistar tricampeonato paulista pelo Corinthians

Fábio Carille não escondeu a ansiedade com a possibilidade de sagrar-se tricampeão paulista como técnico do Corinthians no próximo domingo, quando vai ser disputado o segundo jogo da final do Campeonato Paulista. O profissional esteve no comando do time nos títulos de 2017 (sobre a Ponte Preta) e 2018 (contra o Palmeiras).

Para minimizar e trabalhar a ansiedade, o treinador afirmou que se sente um privilegiado pela possibilidade de concretizar o feito de faturar o terceiro título estadual consecutivo.

"Sei que é muito normal essa ansiedade, não gosto de ler muito, mas as notícias chegam. Mas não trato isso como pressão e peso. É um privilégio passar esses momentos. É o máximo para um atleta, para uma comissão, para uma diretoria que trabalha junto. Quando começo a ficar ansioso eu começo a trazer a palavra de privilégio, de como sou abençoado. Aí eu me acalmo. Vamos por etapa e pensar na Copa do Brasil", afirmou.

São Paulo e Corinthians empataram por 0 a 0, no Morumbi, o primeiro jogo da final do Paulistão. Assim, para ser tricampeão estadual no próximo fim de semana, precisa que o time alvinegro vença a decisão na sua arena em Itaquera - nova igualdade leva a definição do duelo aos pênaltis.

Além das duas taças do Campeonato Paulista, Carille sagrou-se campeão brasileiro pelo Corinthians, também em 2017, tendo sido eleito o melhor treinador da competição.