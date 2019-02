Carille revela que Jadson, com dores no joelho, desfalca Corinthians por 15 dias

Com dores no joelho, Jadson desfalcará o Corinthians pelos próximos 15 dias. Segundo o técnico Fábio Carille, o meia só deve voltar a jogar contra o São Bento, pela nona rodada do Campeonato Paulista, no dia 2 de março - sábado de Carnaval.

Jadson, que já não atuou na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no domingo, na Arena Corinthians, também deve ficar de fora das partidas contra Avenida-RS (pela segunda fase da Copa do Brasil), Botafogo (Paulistão) e Racing (Copa Sul-Americana). Sem o meia, caberá a Pedrinho ser o responsável pela armação das jogadas no meio de campo da equipe. Foi assim, por exemplo, diante do São Paulo.

"Todos sabem a forma que gosto de jogar. Gosto de atuar centralizado, foi como joguei a maior parte da minha carreira na base", disse Pedrinho, após o clássico contra o São Paulo.

Fábio Carille disse depois da vitória no domingo ter encontrado a forma de o time jogar, mesmo sem ainda definir os titulares. No esquema montado pelo treinador, um volante fica mais fixo à frente da defesa e outro apoia o ataque. Assim, Pedrinho ou Jadson atuam mais à frente, como meias de criação. "Vou soltar mais esse time, independentemente de quem jogar", disse o treinador.