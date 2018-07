Carille saca Gabriel e faz três mudanças no Corinthians para a final

O técnico Fábio Carille comandou um treino tático nesta quarta-feira em que testou mudanças na formação titular do Corinthians para encarar o Palmeiras, domingo, às 16h, no Allianz Parque. Em relação ao time do primeiro jogo da decisão, foram três novidades.

A maior surpresa é a saída do volante Gabriel para a entrada de Ralf. Além disso, Romero foi o escolhido para substituir Clayson, expulso no primeiro jogo da decisão, e Jadson entra na vaga de Emerson Sheik, por opção tática.

Nesta quarta-feira, Carille comandou um treino tático sem a presença da imprensa e depois organizou um coletivo de titular x reservas, com os jornalistas acompanhando a atividade.

O time titular testado foi Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Ralf, Maycon, Jadson, Rodriguinho, Mateus Vital e Romero.

Já os reservas atuaram com Caíque; Mantuan, Léo Santos, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel e Renê Júnior; Sheik, Pedrinho, Júnior Dutra e Lucca. Durante a atividade, Marquinhos Gabriel entrou no lugar de Júnior Dutra.

Enquanto isso, no campo ao lado ficaram os atletas que não foram inscritos no Paulistão - Jean, Léo Príncipe e Vilson - e demais jogadores que não devem ser utilizados pelo treinador no clássico, casos de

Walter, Paulo Roberto, Marllon, Clayson, Matheus Matias e Kazim. Além de Marquinhos Gabriel, que depois foi trocado por Júnior Dutra na formação reserva.

O elenco do Corinthians volta aos treinamentos na quinta-feira, quando Carille poderá fazer mais testes. Com a derrota por 1 a 0 no primeiro jogo, o time alvinegro precisa vencer por dois gols para ficar com o título, ou um gol de diferença e levar a decisão para os pênaltis.