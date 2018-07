Carille saca Ralf, Maycon e Clayson e deve escalar Corinthians com três mudanças

O técnico Fábio Carille comandou na manhã deste sábado, no CT do J. Malucelli, em Curitiba, o último treino do Corinthians para o jogo contra o Paraná, neste domingo, às 11 horas, no estádio Durival Britto, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na atividade, o comandante sacou três jogadores que foram titulares na vitória por 1 a 0 sobre o Independiente, na última quarta-feira, na Argentina, pela Copa Libertadores, e deverá confirmar três novidades na escalação neste duelo na capital paranaense.

Ralf, Maycon e Clayson foram sacados da formação inicial e deram lugar a Gabriel, Renê Júnior e Mateus Vital. Os titulares acabaram sendo substituídos por causa do desgaste físico acumulado nesta forte sequência de partidas que o time corintiano vem enfrentando desde a reta final do Paulistão, no qual derrotou o Palmeiras na decisão.

Com estas modificações, o Corinthians deverá ir a campo neste domingo com Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel, Renê Júnior, Jadson, Rodriguinho e Mateus Vital; Romero. Entre estes jogadores, Jadson chegou a ser visto como provável jogador poupado, mas foi mantido por Carille na equipe no treino deste sábado.

Também neste treinamento, o treinador dirigiu um trabalho específico de bolas paradas para defesa e ataque. Após estrear neste Brasileirão derrotando o Fluminense por 2 a 1, na Arena Corinthians, o time alvinegro buscará neste domingo o seu segundo triunfo consecutivo na competição nacional.