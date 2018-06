Carille se desculpa com imprensa e admite exagero ao falar de 'possível proposta'

Por meio de uma nota oficial divulgada nesta terça-feira, o técnico Fábio Carille fez um pedido de desculpas ao admitir que exagerou ao dizer que 'grande parte da imprensa mente' ao tratar do possível interesse do Al-Hilal, da Arábia Saudita, em contratá-lo. O treinador do Corinthians tomou a atitude polêmica na entrevista coletiva que concedeu no último domingo logo após o empate por 1 a 1 com o Sport, em Recife, pela rodada passada do Campeonato Brasileiro.

A declaração foi proferida pelo comandante ao comentar diversas matérias veiculadas na última semana e que travavam de a sua possível ida para o clube árabe. Naquela ocasião, ele exibiu irritação ao afirmar que nenhuma proposta oficial ainda chegado ao seu empresário.

"Na coletiva, eu disse que 'grande parte da imprensa mente'. Li, sim, mentiras a meu respeito. Uma parte da imprensa errou, sim, nesta última semana. Não foi a maioria, porém. Então, exagerei ao generalizar em meu comentário. Por isso, peço desculpas", afirmou Carille na nota oficial desta terça.

Na última segunda-feira, a Associação dos Cronistas Esportivos Estado de São Paulo (Aceesp) emitiu uma nota para se posicionar sobre este caso e afirmou que repudiava as declarações feitas pelo treinador corintiano. Carille disse respeitar "as colocações da entidade" e afirmou que "sempre respeitou o trabalho da imprensa e fiz questão de tratar os jornalistas da melhor forma possível".

"Como já me manifestei com relação aos meus incômodos neste caso, e os jornalistas, por meio de sua associação, fizeram o mesmo, encaro essa questão como encerrada", disse ao encerrar a nota distribuída por sua assessoria.

De acordo com a imprensa árabe, o Al-Hilal deve fechar contrato com Jorge Jesus, técnico do Sporting, mas o nome de Carille ainda não foi descartado. Enquanto a situação não se define, o Corinthians se prepara para a partida com o Millonarios, da Colômbia, nesta quinta-feira, às 21h30, em São Paulo, pela última rodada do Grupo G da Copa Libertadores.