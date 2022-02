Carille se irrita com a falta de 'postura e atitude' do Santos em Mirassol

O técnico Fábio Carille demonstrou estar irritado com a falta de 'postura e atitude' do time do Santos na derrota desta quinta-feira para o Mirassol na casa do adversário. A equipe de Vila Belmiro perdeu o primeiro tempo por 3 a 0 e de pois conseguiu apenas uma reação parcial na etapa final.

"Um primeiro tempo muito apático. Aceitando muito o que o Mirassol queria dentro de campo. Um time que não teve postura, não teve atitude. Tinha que rodar mais a bola, mas começou com o jogo muito moroso, trabalhando passe muito para trás, jogando numa zona de risco. O Mirassol, acelerado, fez três a zero. Um segundo tempo diferente, querendo, dividindo, jogando para frente, que é o que a gente cobra. É o que temos buscado para crescer neste início de temporada", disse o treinador santista, que apontou o empate com o resultado mais justo.

"Fizemos dois gols, merecemos até empatar no final, tivemos oportunidades. Mas, infelizmente, perdemos. É um jogo para levar de lição, para aprendizado. Vamos aprendendo, vendo o que acontece durante as partidas e nos capacitando para tomar as melhores escolhas", afirmou Carille.

Como já havia feito no empate diante do São Bernardo, Carille voltou a cobrar um equilíbrio na produção da equipe durante os 90 minutos. "Tem alternado muito. Contra o Corinthians, um primeiro tempo abaixo, um segundo tempo melhor. Guarani, um primeiro tempo bom, um segundo tempo ruim. São Bernardo, 35 minutos bons, depois cai. Esse equilíbrio que a gente tem que buscar, jogar cada vez melhor e buscar essa regularidade o tempo todo."