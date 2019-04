Carille se mostra incomodado com Pedrinho: 'Ele precisa entrar mais na área'

O técnico Fábio Carille criticou a maneira como Pedrinho vem atuando pelo Corinthians. Ao justificar a preferência por Vagner Love disse que a revelação do clube precisa procurar mais o gol, atuar de maneira mais aguda.

"Ele precisa de mais ataque, presença de área. O Pedrinho tem o costume de esperar a bola no pé. Os números mostram que ele não tem sido goleador e que não é atacante. Pedrinho é um meia que joga de lado. É como o Jadson jogava em 2017. Ele tem de ser mais incisivo", comentou.

Para o treinador, ao encontrar a formação do meio-campo com Ralf, Junior Urso e Sornoza, ele precisa de dois jogadores pelo lado que entrem mais na área. "Meu jogador de lado não pode ser meia. Tem de estar na área. Acredito que encontrei o equilíbrio assim. Para início de jogo não (entrará com Pedrinho), mas durante posso trazer o Love para dentro. Os caras de lado tem de ser mais agudo", justificou.

Vagner Love teve atuação discreta na derrota por 1 a 0 para o Ceará e comentou também essa disputa por posição com Pedrinho. "Como minha posição de origem é centroavante, tenho essa facilidade dentro da área. O Pedrinho vai começar a fazer também. É um garoto novo. O Carille tem conversado bastante com ele. Nesses últimos jogos ele vem contando comigo. Venho me adaptando bem", disse.

O elenco do Corinthians folga nesta quinta-feira e na sequência inicia a preparação para a partida com o Santos, a volta da semifinal do Campeonato Paulista. A única dúvida na formação da equipe é a presença do zagueiro Manoel, que se recupera de um problema no ombro esquerdo. "Temos de aguardar os próximos dias. Vamos ver como será a evolução dele", justificou Carille.