Carille se recupera da covid-19, comanda treino do Santos, mas não irá a campo contra o Botafogo

O técnico do Santos, Fábio Carille, foi liberado pelo departamento médico do clube após se recuperar da covid-19. Ele testou negativo e já esteve no treino desta sexta-feira no CT Rei Pelé após cumprir o período de isolamento.

Carille comandou o treinamento da equipe, usando máscara e respeitando o distanciamento social. Ele foi substituído pelo auxiliar Leandro Silva, o Cuquinha, na estreia do time no Paulistão, que terminou no empate em 0 a 0 com a Inter de Limeira.

Apesar da liberação do departamento médico santista, Carille será novamente ausência na próxima rodada do Campeonato Paulista. A Federação Paulista só permite o retorno de profissionais após testarem positivo para a covid-19 apenas oito dias de isolamento.

Assim, Carille só poderá comandar o Santos no clássico contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, às 21h35, na Neo Química Arena. A equipe da Vila Belmiro venceu apenas um dos últimos cinco confrontos contra o rival.

A equipe está na segunda posição do grupo D, com um ponto, atrás do líder Santo André, e volta a campo contra o Botafogo-SP, neste sábado, às 11h, na Vila Belmiro, também pelo Paulistão.