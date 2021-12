Carille promete pelo menos seis reforços para o Santos em 2022

Confirmado como técnico do Santos para 2022, Fábio Carille prometeu ao menos seis reforços para o time começar a nova temporada. Ele avisou que as contratações serão feitas "dentro da realidade do Santos" e admitiu que o clube corre risco de perder jogadores importantes ao fim deste ano.

"Vamos ter cuidado para falar de posições porque corremos o risco de perder jogadores importantes. Podemos falar de três ou quatro, mas posso falar de três para fortalecer de fato e outros três para compor ou ajudar. Mas ouvimos 'zumzumzum', possibilidade de saída, então pode ser mais. Temos que esperar definições para saídas e chegadas", diz o treinador.

Carille citou o lateral Felipe Jonatan como possível baixa no elenco para 2022. E mencionou como possíveis alvos do Santos o zagueiro Léo, ex-Cruzeiro, e o volante Richard, do Corinthians. O primeiro está livre no mercado enquanto o segundo ainda tem vínculo com o rival paulista.

"Quanto ao Felipe Jonatan, há um tempo, vieram times grandes do Brasil e de fora (interessados), por exemplo. Vamos ficar um pouco perdidos sobre quantos e em quais posições. Se perdermos o Felipe Jonatan, teremos que trazer mais um", comentou. "O Léo é experiente, de Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro. Claro que se o Edu trouxer, vamos analisar e é experiente, pode ser do perfil. Trabalhei com o Richard, foi campeão comigo. De imposição, chegada, marcação forte, saída boa. Nos acrescentaria bastante para equilibrar o grupo."

Apesar dos nomes mencionados, Carille pediu cautela à torcida e avisou que as contratações ficarão à cargo de Dracena. "Vou deixar esse canal sobre atletas com o Edu", disse o treinador, querendo evitar problemas de comunicação interna.

O treinador foi confirmado no Santos para 2022 logo após o empate por 1 a 1 com o Cuiabá, na Vila Belmiro, pela última rodada do Brasileirão. "Eu poderia esperar outras situações, mas decidi ficar. O contrato existe até 2023, mas tínhamos pendências para resolver e resolvemos hoje. Estou muito feliz. Eu e minha comissão nos sentimos muito bem no CT e na cidade de Santos, mesmo no início difícil", declarou.

"Fomos conhecendo e plantamos uma semente nesses três meses. E, em 2022, dentro da realidade do Santos, fortalecendo, para uma temporada abençoada de trabalho e sacrifício para buscarmos nossos objetivos", disse Carille, antes de projetar uma temporada melhor para a torcida.

"Vai melhorar. Podem ter certeza. Vão chegar peças, vai ser melhor, mas os reforços, proposta de jogo e tudo mais ainda vamos discutir. O primeiro passo era a continuidade. Agora vamos buscar com o Edu jogadores para potencializar o elenco. Vou comprar essa ideia com o presidente."