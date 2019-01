Carille tem ao menos três dúvidas na escalação do Corinthians para estreia

O técnico Fábio Carille disse que deve definir até o treino de quarta-feira o time titular do Corinthians para a estreia no Campeonato Paulista, domingo, contra o São Caetano, em Itaquera.

Dos que chegaram para a nova temporada, o volante Ramiro e os atacantes André Luis e Gustagol saem na frente por uma vaga na equipe por causa do bom desempenho no amistoso contra o Santos que terminou empatado em 1 a 1.

Há, no entanto, ao menos três dúvidas na formação da equipe. Na zaga, Pedro Henrique e Léo Santos disputam a posição. O primeiro foi titular no amistoso, o outro começou em campo no jogo-treino da semana passada contra o Nacional. Pedro Henrique marcou contra o gol do empate do Santos. Léo Santos falhou no lance que originou o único gol no teste disputado no CT Joaquim Grava.

No meio-campo, o volante Ralf, fora do amistoso por problema muscular, deve retornar aos treinos e brigará por um lugar com o recém-contratado Richard, que atuou nos 60 minutos iniciais do amistoso. Ralf foi elogiado por Carille na coletiva após o duelo com o Santos. "Fez um ótimo fim de temporada, terminou em alta."

No ataque, Sornoza, discreto no amistoso, tem a concorrência de Pedrinho, fora do primeiro teste por causa de dores no joelho esquerdo. O equatoriano atuou em uma função que não está acostumado. Na coletiva de apresentação, avisou que prefere jogar centralizado. Carille o colocou aberto pela esquerda.

REFORÇO - A expectativa para esta terça-feira é oficializar a contratação do zagueiro Manoel, do Cruzeiro. Será o oitavo reforço do Corinthians na temporada. Os clubes já acertaram todos os detalhes do empréstimo. O jogador é esperado para realizar exames médicos e assinar contrato.