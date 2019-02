Carlos Augusto retorna da seleção e vira opção para lateral-esquerda do Corinthians

O Corinthians ganhará um reforço a partir do treino desta terça-feira no CT Joaquim Grava. Carlos Augusto, lateral-esquerdo, retorna do Chile após defender a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. A equipe não conseguiu a vaga entre as quatro melhores do continente.

O jogador de 20 anos será titular diante do Racing, na estreia na Copa Sul-Americana, quinta-feira, já que Danilo Avelar tem um jogo de suspensão a cumprir no torneio.

Nos próximos jogos, o técnico Fábio Carille terá de eleger um dos dois no lado esquerdo. No final do ano passado, Danilo Avelar viveu má fase e chegou a perder a posição para o próprio Carlos Augusto. Neste ano, Avelar se recuperou tecnicamente e foi o autor do gol do Corinthians no clássico diante do Palmeiras, no Allianz Parque. Com isso, as críticas da torcida diminuíram.

A disputa no lado esquerda está restrita aos dois. Até o momento, o Corinthians já anunciou dez reforços. Com Bruno Méndez e Lucão, que ainda não foram confirmados oficialmente, o clube chegará a 12. Chegaram o zagueiro Manoel, o lateral-direito Michel Macedo, os volantes Júnior Urso, Ramiro e Richard, o meia Sornoza e os atacantes André Luis, Boselli, Gustavo Silva e Vagner Love.