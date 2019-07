Com foco no Palmeiras, Carille faz 7 mudanças no Corinthians para a Sul-Americana

O técnico Fábio Carille testou sete mudanças na escalação do Corinthians em treino no final da manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, onde o elenco alvinegro realizou o último trabalho no Brasil antes de seguir nesta tarde rumo ao Uruguai. Na quinta, às 21h30 (de Brasília), na capital uruguaia, a equipe terá pela frente o Montevideo Wanderers pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Desta forma, o treinador indicou que deverá poupar vários titulares para o clássico de domingo contra o Palmeiras, às 19 horas, na Arena Corinthians, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No trabalho tático desta terça, Carille escalou a equipe com Cássio; Fagner, Henrique, Gil e Carlos Augusto; Gabriel e Matheus Jesus; Ramiro, Mateus Vital e Clayson; Vagner Love. Entre estes jogadores, apenas Cássio, Gil, Gabriel e Vital iniciaram o confronto diante do Fortaleza, no último domingo, no Castelão, onde o time paulista superou os anfitriões por 3 a 1, de virada, pela rodada passada do Brasileirão.

Se confirmar o time treinado nesta terça-feira como formação para o confronto de quinta, em Montevidéu, Fagner fará o seu retorno como titular e voltará a ocupar a lateral direita, da qual é dono absoluto da posição. Ele foi poupado contra o Fortaleza, assim como ocorreu com Clayson. Este último e Love deverão formar dupla ofensiva nos respectivos lugares de Everaldo e Boselli, escalados no último domingo.

Na lateral esquerda, Danilo Avelar, autor do golaço que definiu o triunfo por 3 a 1 em Fortaleza, será poupado e substituído por Carlos Augusto. Na zaga, a novidade é a entrada de Henrique no lugar de Manoel. No meio-campo, Ramiro ocupará o posto de Pedrinho, suspenso, enquanto Matheus Jesus deverá fazer o seu primeiro jogo como titular ao substituir Júnior Urso.

É semana de #Derby, Fiel! Quem aí se lembra deste golaço, que faz aniversário hoje? TV Globo #VaiCorinthians pic.twitter.com/7abOqzYob8 — Corinthians (@Corinthians) July 30, 2019

O Corinthians ainda realizará, na tarde desta quarta-feira, no Uruguai, um último treino de preparação para o jogo com o Montevideo Wanderers. No duelo de ida das oitavas de final, na semana passada, a equipe corintiana venceu por 2 a 0. Com isso, poderá avançar às quartas até com uma derrota por placar mínimo na quinta-feira.