Carille testa Marquinhos Gabriel na vaga de Jadson no Corinthians

Sem contar mais uma vez com o meia Jadson no gramado, o técnico Fábio Carille comandou um treinamento tático nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava e aproveitou a ausência do titular para realizar testes na equipe. O treinador do Corinthians colocou Marquinhos Gabriel na equipe e os demais atletas são os mesmos que derrotaram o Atlético-GO na última rodada.

A equipe treinada foi Cássio. Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel e Romero; Jô. Os titulares fizeram uma atividade contra uma formação reserva que tinha Walter; Paulo Roberto, Warian, Léo Santos e Moisés; Camacho, Giovanni Augusto, Clayton, Pedrinho e Clayson; Kazim.

Em outra parte do gramado, treinaram separadamente Caíque, Matheus, Thiago (zagueiro da base), Marciel, Rodrigo Figueiredo, Léo Jabá e Carlinhos. O destaque da atividade foi o volante Marciel, que teve bom desempenho nas finalizações tanto de perna esquerda quanto direita.

Embora Jadson não tenha ido para o gramado pela segunda vez na semana e tenha ficado na academia, fazendo fortalecimento muscular, o meia não preocupa para o clássico contra o Santos, segundo a assessoria de imprensa do clube. A tendência é que ele seja titular no clássico que será realizado neste sábado, às 19h, na Arena Corinthians.