Carille testa Mateus Vital e Boselli para enfrentar o Fluminense pela Sul-Americana

O técnico Fábio Carille deu sinais importantes sobre a escalação que pretende utilizar na partida diante do Fluminense, quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, na Arena Corinthians. No treino desta terça-feira, ele realizou atividades táticas com Mateus Vital no meio e Mauro Boselli no ataque. O treino definitivo do Corinthians será realizado nesta quarta-feira, sem a presença da imprensa.

LEIA TAMBÉM > Demissão de Diniz causa indefinição no confronto com Corinthians

Em um treino de ataque contra defesa, a comissão técnica posicionou a defesa titular em parte da atividade: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel. Nesta formação, estão o goleiro Cássio e o lateral-esquerdo Danilo Avelar que cumpriram suspensão na vitória sobre o Botafogo e voltam ao time titular. Os defensores tiveram de enfrentar um quinteto ofensivo formado por Pedrinho, Júnior Urso, Mateus Vital, Clayson e Boselli.

Os principais ausentes na atividade tática foram Vagner Love, que iniciou o dia com trabalhos de finalização e só se juntou ao treino técnico no final, e o equatoriano Sornoza. Nos últimos jogos, Carille tem realizado um revezamento entre o equatoriano e Vital, de acordo com as características do rival.

Quando os rivais têm características de propor o jogo, realizando confrontos equilibrados, Carille tem escolhido Sornoza, especialista nas bolas paradas. Ele foi titular contra CSA, Flamengo, Montevideo Wanderers, no Uruguai, Palmeiras e Internacional. Diante de adversários que jogam mais recuados, esperando o contra-ataque, Carille opta por um meio mais veloz, com Vital realizando a função de armação. Isso aconteceu contra Fortaleza, Montevideo Wanderers, na volta da Sul-Americana, Goiás e Botafogo.

Caso a escalação desta terça-feira seja confirmada, a única mudança no setor em relação ao último jogo será o retorno de Clayson ao time titular. Everaldo não pode atuar na Sul-Americana pelo Corinthians. Com isso, o time provável teria Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel; Pedrinho, Júnior Urso, Mateus Vital, Clayson e Boselli.