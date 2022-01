Carille testa positivo para covid-19 e 'desfalca' Santos em estreia no Paulistão

O técnico Fábio Carille testou positivo para a covid-19 neste domingo e virou "desfalque" na estreia do Santos no Campeonato Paulista. O time da Vila Belmiro vai estrear na quarta-feira, contra a Inter de Limeira, fora de casa, pela rodada de abertura do Estadual.

O treinador deverá ser substituído por um dos seus auxiliares, Leandro da Silva, mais conhecido como Cuquinha. Carille também não poderá acompanhar o time do banco de reservas no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no sábado que vem, dia 29, pela segunda rodada. Ele deve estar de volta ao comando da equipe no clássico com o Corinthians, em seu reencontro com sua ex-equipe, no dia 2 de fevereiro, na Neo Química Arena.

Leia Também Santos anuncia manutenção de ingressos a preços populares no Campeonato Paulista

De acordo com o clube santista, o treinador não apresenta sintomas da doença e já está em isolamento "seguindo os protocolos estabelecidos". Carille apresentou resultado positivo em um dos testes diários realizados pelo clube em todos os jogadores, membros da comissão técnica e profissionais que trabalham diretamente com os atletas.

Por conta do teste positivo, o clube cancelou a entrevista coletiva que estava agendada para esta segunda-feira, quando Carille iria projetar a estreia da equipe no Paulistão.

O Santos enfrenta um surto de covid-19 desde o início da pré-temporada. Nos últimos dias, testaram positivo o lateral Felipe Jonatan e até o presidente do clube, Andres Rueda. Kaiky, Robson Reis e Vinícius Balieiro foram outros afastados pelo mesmo motivo, assim como Kevin Malthus, Cleber Reis e Bruno Marques. Malthus se recupera de lesão e Cleber e Bruno estão fora dos planos do time para a nova temporada.