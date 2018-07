Carille transforma Corinthians em um time econômico e eficiente

Sob o comando do técnico Fábio Carille, o Corinthians é um time econômico, porém eficiente. Em 19 jogos oficiais com o treinador nesta temporada, foram 11 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas.

Os números reforçam o bom desempenho defensivo da equipe até agora. Foram apenas nove gols sofridos, média inferior a 0,5 por partida. Já o ataque balançou as redes adversárias 21 vezes. Das 11 vitórias conquistadas pelo Corinthians com Carille em jogos oficiais, sete foram pelo placar de 1 a 0.

No domingo, o treinador festejou vaga do time nas semifinais do Paulistão e classificou o seu time como "quietinho". “Chegamos à semifinal, o que é importante para esse grupo, que é novo e trabalhou muito. Do nosso jeito, ‘quietinho’ e sério, estamos entre os quatro e vamos buscar mais”, disse.

Carille também rebateu a imprensa. “Vocês (jornalistas) não têm direito de criticar o Corinthians em momento algum desse Paulista. Colocaram a gente como quarta força e estamos entre os quatro primeiros. Mas vamos buscar coisas maiores”, assegurou.

No início do ano, o Corinthians disputou três amistosos: venceu o Vasco por 4 a 1, empatou com o São Paulo por 0 a 0 e ganhou da Ferroviária por 1 a 0.

Veja lista de jogos oficiais de Carille:

São Bento 0 x 1 Corinthians

Caldense 0 x 1 Corinthians

Corinthians 0 x 2 Santo André

Corinthians 1 x 0 Novorizontino

Audax 0 x 1 Corinthians

Corinthians 1 x 0 Palmeiras

Mirassol 2 x 3 Corinthians

Brusque 0 x 0 Corinthians

Corinthians 1 x 0 Santos

Luverdense 0 x 2 Corinthians

Ponte Preta 1 x 1 Corinthians

Corinthians 1 x 1 Luverdense

Ferroviária 1 x 0 Corinthians

Corinthians 1 x 1 RB Brasil

São Paulo 1 x 1 Corinthians

Corinthians 3 x 1 Linense

Botafogo-SP 0 x 0 Corinthians

Corinthians 2 x 0 Univ. de Chile

Corinthians 1 x 0 Botafogo-SP