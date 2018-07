Carille vê Castán longe do Corinthians: 'Está feliz na Europa'

O técnico Fábio Carille jogou um balde de água fria na empolgação de quem espera ver Leandro Castán de volta ao Corinthians. O treinador afirmou que acha pouco provável o acerto ocorrer, pois o atleta está feliz na Europa e não tem interesse em retornar ao futebol brasileiro no momento.

“Castán tem dois anos de contrato com a Roma. Conheço ele e sei que ele tem o sonho de continuar na Europa. Acho difícil querer voltar. Claro que, se vier, vai acrescentar”, afirmou o treinador corintiano.

Segundo o site italiano Sky Sport, o diretor de futebol da Roma, Ramón Rodríguez Verdejo, aceitou liberar o zagueiro de graça, após reunião com o pai e empresário do defensor, Márcio Castán. A diretoria corintiana, entretanto, garante que ainda apenas monitora a situação do jogador e não tem a confirmação de que pode repatriá-lo gratuitamente.

Carille explicou ainda que não chegou a falar com Castán sobre uma possível transferência, mas mantém contato com o jogador, assim como faz com outros atletas. “Falo com o Castán como falo com vários outros jogadores que passaram por aqui. É uma amizade que eu tenho com eles. Não chegamos a conversar sobre a possibilidade dele voltar, mas pelo que sei, a família está muito bem na Europa e ele, em momento algum, me falou que queria voltar”, afirmou.

O Corinthians busca um zagueiro para reforçar o setor, que conta com Balbuena, Pablo, Pedro Henrique e Léo Santos, além de Vilson, que se recupera de lesão. O problema é que existe a possibilidade de Balbuena ser negociado com a Lazio e Pablo tem contrato de empréstimo só até o final deste ano.