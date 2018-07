Carille vê Corinthians 'seguro' e promete: 'Teremos um time equilibrado'

O técnico Fábio Carille ficou bastante satisfeito com o desempenho do Corinthians na estreia do Campeonato Paulista. Se não foi brilhante, o time alvinegro controlou as ações e sofreu poucos sustos no triunfo por 1 a 0 sobre o São Bento, na tarde do último sábado, mesmo fora de casa.

"Temos que continuar assim. Fazendo um jogo seguro, como fizemos hoje, sofrendo pouco, fazendo nosso goleiro trabalhar pouco. Teremos uma equipe equilibrada atrás e no ataque", garantiu o treinador após o apito final.

Foi do atacante Jô, contratado para esta temporada, o único gol da partida, marcado em cobrança de pênalti. Se a defesa corintiana dominou o ataque do São Bento, o setor ofensivo alvinegro decepcionou e pouco criou, mas nada que assuste Carille.

O treinador prometeu que o time vai conquistar a torcida com o passar dos jogos. "Com a vontade e determinação destes jogadores, e aos poucos jogando melhor, a torcida vai vir com a gente e vamos ficar mais fortes."

Na próxima quarta-feira, o Corinthians volta a campo e estreará em outra competição. A equipe de Fábio Carille vai duelar com a Caldense, no Estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, em sua primeira partida pela Copa do Brasil.