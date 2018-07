Carille vê larga vantagem e Corinthians em ascensão 'no momento certo'

Em seu primeiro trabalho desde o início da temporada como técnico profissional, o técnico Fábio Carille está muito próximo de chegar a decisão logo em sua primeira competição. Após a vitória por 2 a 0 do Corinthians sobre o São Paulo, neste domingo, o treinador admitiu que a classificação está próxima e comemora o fato de sua equipe estar crescendo justamente no momento mais decisivo não só do Paulista como da Copa do Brasil.

“Temos uma grande vantagem e não podemos esconder isso. Fizemos bem a primeira parte, mas temos que fazer bem a segunda também. Temos que respeitar a grandeza do São Paulo e fazer um grande jogo no domingo que vem, em casa”, comentou o treinador corintiano.

Apesar do discurso otimista, Carille deixa claro que não vê nada decidido, mas está feliz com a postura da equipe nos últimos jogos, principalmente diante de equipes mais tradicionais do futebol brasileiro. “Desde o começo, a concentração é alta. Na Flórida Cup, eles já estavam atentos a tudo que a gente fala. Estamos crescendo no momento certo”, celebrou.

Carille festejou ainda o fato de ter passado por dois importantes jogos fora de casa, sem derrotas. Empatou com o Internacional por 1 a 1, pela Copa do Brasil, e derrotou o São Paulo. “Tivemos uma semana maravilhosa, com dois jogos fora de casa, onde tivemos uma pequena vantagem no primeiro jogo e uma um pouco maior agora. Não podemos entregar tudo isso de mão beijada”, completou Carille.

Animado com o bom resultado e com a atuação da equipe, o comandante corintiano disse que a partida diante do São Paulo ficará marcada. “Fora de casa, sim, com certeza. Tivemos uma grande atuação. No geral, não podemos esquecer do jogo com o Palmeiras”, ponderou, lembrando a vitória por 1 a 0 na Arena Corinthians, gol de Jô.