Carille vê Palmeiras em vantagem no clássico com Corinthians por estar mais descansado

O técnico Fábio Carille acha que o Palmeiras leva vantagem em relação ao Corinthians por estar mais descansado. O time alviverde goleou na terça-feira o Godoy Cruz por 4 a 0 pela Libertadores, enquanto sua equipe bateu o Montevideo Wanderers nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana. O clássico acontece no domingo, na arena em Itaquera, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Sim, dois dias é muito. Palmeiras terá três dias de trabalho, no sábado teremos mais uma conversa do que um treino. Por isso é importante não mudar a forma de jogar. É importante porque quando eles forem no campo eles saberão muito bem o que fazer nos jogos", disse o treinador.

A referência foi aos dois últimos jogos, quando Carille optou por poupar alguns de seus titulares. Contra o Wanderers, Manoel, Danilo Avelar, Junior Urso e Sornoza foram poupados. "Quando a gente tira, não é pensando em jogo. É um conjunto, não é pensando no Palmeiras. Quando acontece lesão, Sornoza teve um pequeno edema, sinal de alerta. Não poderia ir com força máxima, melhor tirar o jogador um jogo que três quatro pela lesão", disse.

"Sornoza é um cara fisicamente privilegiado, não tem problemas. Esboçamos a semana pela parte física ou médica. Não adianta poupar contra Fortaleza, depois vem o clássico e você pode ficar sem ponto nenhum", prosseguiu.

Para a partida contra o Palmeiras, Carille contará com o retorno de Pedrinho, que estava suspenso na sul-americana por ter levado o terceiro cartão amarelo. A única dúvida é Jadson, que ficou fora da viagem ao Uruguai para resolver problemas pessoais.