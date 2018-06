Fábio Carille vê São Paulo mais forte com a chegada de Aguirre

Pouco tempo depois do Corinthians eliminar o Bragantino, o técnico Fábio Carille já começou a pensar no confronto com o São Paulo, pela semifinal do Paulistão, neste domingo, no Morumbi, e demostrou estar ciente do que vai enfrentar. O comandante corintiano ressaltou a mudança de postura da equipe tricolor após a mudança de treinador – saída de Dorival Júnior e chegada de Diego Aguirre - e acredita que a partida será mais complicada do que seria em outra situação.

“Assisti ao jogo na terça e já vi o São Paulo com uma postura diferente, com os jogadores mais agressivos. Eu tenho certeza de que vai ser um grande jogo essa semifinal, repetindo o que aconteceu ano passado. Serão dois grandes jogos”, destacou o treinador corintiano.

Sempre que fala sobre um rival, Carille demostra muito respeito e reforça o equilíbrio entre as equipes. Para o jogo deste domingo, não foi diferente. “Como já disse outras vezes, clássico é diferente, é 50% para cada lado. Tem o emocional e a concentração o tempo todo. Temos que estar muito atentos”, destacou.

Desde que Carille assumiu o Corinthians, o retrospecto diante do rival é bastante favorável. Foram sete jogos (contando a Florida Cup) sendo quatro empates e três vitórias corintianas. Na primeira fase do Paulistão, vitória por 2 a 1, no Pacaembu, gols de Balbuena e Jadson. O zagueiro será desfalque, pois defenderá a seleção paraguaia em amistoso e o meia é dúvida, pois se recupera de contratura na coxa direita.