Carille vê 'vantagem enorme' do Corinthians e nega retranca em clássico

O técnico Fábio Carille admite que o Corinthians chega com uma larga vantagem para enfrentar o São Paulo, domingo, às 16h, na Arena Corinthians, mas garante que os 2 a 0 obtidos no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista não fará com que a equipe entre em campo acomodada.

"Pelo equilíbrio do jogo, o tamanho da vantagem é enorme. Fazer 2 a 0 na casa do adversário é um grande resultado, mas não dá para garantir a classificação. É, apenas, uma vantagem enorme. Vamos marcar lá em cima para mostrar que a gente quer jogo, sim", disse o treinador.

Com a vantagem obtida no primeiro jogo, o Corinthians pode até perder por 1 a 0 que se classifica para a decisão do Campeonato Paulista.

O treinador do Corinthians também apontou favoritismo da Ponte Preta diante do Palmeiras. "A Ponte também tem uma grande vantagem. É um time muito bem montado pelo Kleina, que joga no contra-ataque, com a velocidade do Pottker, Clayson e Lucca", analisou.

Um fator motivacional para o Corinthians no domingo será a presença em massa da torcida. Até a tarde de quinta-feira, quando foi divulgada a última parcial de ingressos, tinham sido vendidos 41 mil entradas antecipadamente, número que já faz com que o jogo deste domingo seja o de maior público da arena na temporada, superando os 36.111 pagantes do clássico com o Santos.