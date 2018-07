Carille vibra com goleada corintiana sobre o Vasco: 'Resultado acima do esperado'

O técnico Fabio Carille enalteceu a postura dos atletas na vitória de 4 a 1 sobre o Vasco, pela Florida Cup, na noite de quarta-feira, em Orlando. Ele até imaginava que o Corinthians teria mais dificuldades, e vibrou com o empenho do time. "Sabíamos das dificuldades, até porque o Vasco começou a trabalhar dia 2 e nós dia 11, mas estou muito feliz pelo resultado e pela forma que a equipe se comportou dentro de campo", disse.

Carille optou por escalar equipes distintas em cada etapa, ambas com o mesmo sistema tático, mas com 11 jogadores diferentes. "O que foi cobrado dos atletas era ter bastante intensidade contra o Vasco. O resultado foi acima do esperado, estou muito feliz com essa vitória", comentou.

Para ele, o mais importante é a equipe ter mostrado um bom futebol, mesmo reconhecendo que em alguns momentos o time encontrou dificuldades diante do rival. "Acho que o que me surpreendeu foi o conjunto que nossa equipe teve, com um bom entendimento do jogo e muita pressão. Foi o que treinamos na semana e conseguimos colocar em prática", afirmou.

Ele montou o Corinthians de uma maneira muito parecida com a que Tite fazia quando estava no clube, no esquema 4-1-4-1. "Nunca escondi que me espelho no Tite. Vou dar treinos parecidos com os que ele dava e a forma de jogar é semelhantes", completou o comandante, lembrando que não tem preferência para o adversário da final do próximo sábado, que sairá do duelo desta quinta-feira entre São Paulo e River Plate.